Due ragazzi scomparsi da Cesena: 'Mio fratello ha preso un treno per Bologna'

Da domenica pomeriggio non si hanno più loro notizie. I telefoni sono spenti. Sulle bacheche dei social network, come il gruppo Facebook "Sei di Cesena se..", è stato diramato un appello finalizzato a rintracciare due giovani: si tratta del 18enne Danilo Nasso e della 17enne Alice Schipani. "Le forze dell'ordine sono già state allertate ma non abbiamo ancora notizie - scrive un familiare del giovane -. Vi chiedo di poter diffondere. Siamo molto preoccupati". Lo riferisce Cesena Today

L'ultima volta sono stati visti in zona "Barriera verso le 22.30". Lei indossava una felpa grigia, mentre lui un giubottino azzurro". La sorella del 18enne ha dato un aggiornamento: "Mi hanno detto che hanno visto solo Danilo prendere il treno in direzione Bologna, mentre la ragazza non è salita insieme a lui".