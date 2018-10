La richiesta di CGIL: 'Nettuno d'oro a Roberto Morgantini, combatte da anni la povertà'

"Da anni si adopera per l'integrazione dei cittadini stranieri e attraverso le Cucine popolari combatte la povertà e la solitudine delle persone svantaggiate". E' la richiesta votata all'unanimità da 247 delegati dello Spi-Cgil di Bologna, che tra ieri e oggi si sono riuniti per il congresso territoriale, perché il Comune conferisca il Nettuno d'oro a Roberto Morgantini, patron delle "Cucine Popolari" e vicepresidente dell'associazione Piazza Grande.

Anche Morgantini ha un passato in Camera del lavoro, per il suo impegno a favore delle fasce della popolazione meno abbienti. La proposta arriva alla vigilia della Giornata mondiale contro la povertà, che Piazza Grande propone di celebrare con una particolare partita a Taboo, il gioco di società in cui bisogna indovinare una parola senza utilizzarne altre: una versione rivisitata, però, "in cui le parole sono quelle che riguardano il tema della povertà e delle persone senza dimora", spiega Piazza Grande.