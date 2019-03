Savena, Checco non si trova: l'appello

Checco non si trova. E' scappato da un giardino pubblico di via Lombardia, quartiere Savena alle ore 9.30 circa, ed è stato avvistato sabato 9 Marzo in viale Sergio Gavina in direzione parco dei Cedri, all’altezza del circolo Benassi, in via Arno e in via Mazzini davanti alla Conad, fermata del bus “Fermi”. Domenica 10 marzo in via Arno angolo Via Bellaria.

Durante i primi istanti della fuga la proprietaria lo ha perso di vista nella zona della Chiesa di Don Bosco, dietro al circolo Benassi.

E' un mix maremmano intero, di 8 mesi, taglia medio-grande circa 30kg, Collare a semistrozzo e guinzaglio al traino.

(Al momento pare abbia perso il guinzaglio), non ha una medaglietta ma ha il chip. Chi lo vedesse non lo rincorra perchè si spaventa. Contattare Loretta Sanz +39 334 3247251