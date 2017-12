Pirati informatici, truffò lo chef Bruno Barbieri: 33enne condannata

E' stata condannata la donna nigeriana di 33 anni che violò la mail dello chef Bruno Barbieri facendo partire un ordine di bonifico per circa 40mila euro presso una banca di Medicina. Dovrà scontare un anno e dieci mesi per riciclaggio e pagare 2mila euro di multa.

I fatti risalgono a febbraio, quando la casella di posta di Barbieri fu hackerata: alla direttrice della banca venne comunicato che lo chef era "fuori citta' per un'emergenza familiare" e che aveva bisogno dell'accredito di denaro in tempi brevi, ma la funzionaria volle fare altri accertamenti e non proseguì nell'operazione.

Incastrata dalle telecamere di sorveglianza, la nigeriana si era rifugiata a Londra e ha scelto il patteggiamento. Si indaga per risalire all'identità degli altri complici.