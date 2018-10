Chemio in ambulatorio, pressing sulla Regione: 'Così si penalizzano i lavoratori malati'

Il Pd in Emilia-Romagna "ha tolto il day hospital ai malati di cancro" e ora sta correndo ai ripari, "guarda caso ad un anno dalle elezioni regionali". E' "una vergogna" secondo il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, che solleva il caso.

Tutto nasce da una delibera del 2015 che sancì il passaggio di alcune prestazioni sanitarie, fra cui la chemioterapia, dal regime di day hospital a quello ambulatoriale. Un passaggio che, ricorda Marchetti, "ha penalizzato fortemente diverse categorie di lavoratori, fra cui ad esempio i metalmeccanici. Se prima infatti veniva riconosciuto uno status diverso per quanto riguarda il trattamento economico della malattia, in presenza di un ricovero (day hospital), ora con una gestione ambulatoriale il lavoratore deve ricorrere all'utilizzo di permessi individuali o certificati medici giornalieri che risultano penalizzanti nel trattamento economico e al tempo stesso rischiosi per il mantenimento del posto di lavoro".

Ora il gruppo Pd in Regione prova a correggere la rotta con una risoluzione. L'atto, riportato sempre da Marchetti, impegna la giunta Bonaccini "ad individuare, in accordo con l'Inps, una modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto". Nel frattempo, si chiede però il leghista, "chi risarcirà i malati beffati da una delibera vergognosa che, giocando sulla loro pelle è andata anche a intaccare pesantemente anche i loro portafogli?". (Bil/ Dire)