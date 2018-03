Centro storico, restauro chiesa San Donato: modifiche alla circolazione

Parte il 5 marzo il cantiere di ristrutturazione della chiesa di San Donato, in Piazza Achille Ardigò. I lavori dureranno per tutto il 2018 e prevedono la chiusura di via Canonica dal civico 1, interessato dall’installazione del cantiere, fino a piazzetta Achille Ardigò, in prossimità dell'intersezione con via Zamboni.

Cambia quindi la viabilità per i residenti: il tratto di via Canonica compreso tra via dell’Inferno e il cantiere sarà a senso unico alternato regolato a vista, così come via dell’Inferno nel tratto tra via del Carro e via Canonica. Aperto solo ai residenti il tratto di via dell’Inferno da via del Carro a fine strada.

Provvedimenti di traffico dal 5 marzo al 31 dicembre:

1) VIA CANONICA - STRADA CHIUSA: dalla prossimità del civico 1 a Piazzetta Ardigò

2) VIA CANONICA - DIVIETO DI TRANSITO: da Via de' Giudei a Piazzetta Ardigò, eccetto mezzi di cantiere, residenti ed accedenti alle proprietà private, mezzi Hera Ambiente

3) VIA CANONICA - SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA: da Via dell'Inferno all'area di cantiere

4) VIA DELL'INFERNO - DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE: da Via del Carro a fine strada, eccetto residenti ed accedenti alle proprietà private, mezzi Hera Ambiente, mezzi di soccorso, nonchè mezzi afferenti alle aree di cantiere poste in Via de' Giudei e mezzi afferenti alle operazioni di carico e scarico merci

5) VIA DELL'INFERNO - DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA: all'intersezione con Via del Carro per i veicoli provenienti dal lato di Piazzetta Biagi, eccetto mezzi autorizzati di cui sopra

6) VIA DELL'INFERNO - SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA: da Via del Carro a Via Canonica

7) VIA DELL'INFERNO - DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA: all'intersezione con via del Carro per i veicoli provenienti dal lato di Via Canonica

8) VIA DE' GIUDEI - DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA: all'intersezione con Via Canonica per i veicoli in uscita da Via de' Giudei