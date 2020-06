Minacce, sputi e insulti al sacerdote: arriva la polizia

Attimi concitati in via Cesare Battisti, dove il sacrestano della chiesa di San Salvatore è stato aggredito da una donna di 41 anni. Il religioso non ha riportato ferite di rilievo, ma è stato comunque necessario l'intervento della polizia e del 118.

Il tutto si è consumato nella serata di ieri, intorno alle 19:30. In base a quanto riferito agli agenti la donna si è avvicinata al sacerdote con delle richieste di denaro, mentre quest'ultimo stava raccogliendo le offerte. Al suo rifiuto sono cominciati gli insulti a voce alta, mentre dentro alla chiesa vi erano altri fedeli.

Gli epiteti sono durati qualche minuto e alla fine, quando l'uomo, classe 1962, ha provato a mettere alla porta la donna, lei lo ha spinto, facendolo cadere per terra. Le escandescenze sono continuate anche quando sono intervenuti gli agenti e la 41enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata infine denunciata per rapina, false attestazioni e lesioni personali.