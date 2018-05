Messa in sicurezza di via IV Novembre, zona Piazza Roosvelt, dopo alcuni crolli avvenuti nella notte: Polizia Municipale e Vigili del Fuoco sul posto, mentre la viabilità è stata interrotta alle auto. Operai al lavoro per ripristinare la circolazione.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !