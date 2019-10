Lavori al civico 17: Via Petroni chiusa al traffico

Chiusa al traffico via Giuseppe Petroni per lavori di ristrutturazione al civico 17. Dalle 7.30 alle 18.30 di oggi 26 settembre, divieto di transito in via Petroni, eccetto mezzi afferenti al cantiere, residenti in P.zza Verdi, al civ.17 ed accedenti alle proprietà, mezzi Hera, veicoli di soccorso con circolazione a senso unico alternato regolato da movieri.

E' interrotto anche il percorso ciclabile. Si dovrà procedere con le biciclette a mano sotto il portico.