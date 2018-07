Non rispetta l'ordinanza, sospensione per un locale di via Petroni

Non venivano rispettati gli orari dell'ordinanza valida fino al 31 agosto e il Questore di Bologna è intervenuto disponendo, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del “Mediterraneo Bistrot” ubicato a Bologna, in via G. Petroni n. 32/a.

Per quattro volte non è stato rispettato l'orario

Il provvedimento, notificato nel pomeriggio di ieri da personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della locale Questura, è stato emanato a seguito di una segnalazione pervenuta dal Corpo di Polizia Municipale di Bologna che in ben quattro occasioni ha accertato il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale con la quale il Sindaco di Bologna ha ordinato, a decorrere dal 13 aprile fino al 31 agosto 2018, la chiusura del pubblico esercizio dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, al fine di superare situazioni di degrado del territorio e di tutelare il decoro e la vivibilità urbana nonché la tranquillità ed il riposo dei residenti.

15 giorni di sospensione da oggi

Già nel mese di maggio era stato notificato alla titolare, per gli stessi motivi, il provvedimento del Questore che disponeva la sospensione della licenza per 10 giorni. Vista la reiterata violazione dell’ordinanza e l’inclinazione da parte della gestione del pubblico esercizio alla inosservanza delle regole e delle prescrizioni imposte, sono state sospese le autorizzazioni relative all’esercizio per la durata di 15 (quindici) giorni a partire da oggi.