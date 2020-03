Coronavirus, nuova ordinanza in arrivo. Bonaccini: "Stop per tutti anche nei weekend"

Non solo bar e ristoranti. Ma anche piadinerie, pizzerie al taglio, gelaterie e kebab dovranno chiudere alle 18. E tutti dovranno sospendere le attività nel weekend. A dirlo è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sta lavorando a una nuova ordinanza per stringere ancora di più le maglie contro il contagio da coronavirus.

"Per dare maggiore coerenza e completezza ai provvedimenti assunti dal Governo - spiega Bonaccini su Facebook - considero necessario sospendere dalle 18 alle 6 non solo bar e ristoranti, ma anche pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie. Considero anche necessario che queste attività, insieme a bar e ristoranti, siano sospese nei weekend, onde evitare le scene di assembramento cui abbiamo assistito il fine settimana scorso".

"Sarà sempre possibile la consegna a domicilio di queste bevande e alimenti, ma non l'asporto. Ritengo necessario chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei weekend, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima tra le persone".

Si tratta, conclude il presidente, di "restrizioni coerenti con quelle già in vigore e che fanno maggior chiarezza per operatori, cittadini e Comuni. "Per queste ragioni sto per assumere un'ordinanza in tal senso, a valere già dalla mattina di domani", afferma Bonaccini.