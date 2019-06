Migranti, chiusura hub via Mattei: si muove il Comune

E' iniziata con una brusca accelerata la chiusura dell'hub migranti di via Mattei. Oggi stesso dovrebbero uscire gli ultimi ospiti, circa 180 persone, con destinazione un centro a Caltanissetta. "Dove sono Comune e Asp? Dove sono gli enti locali? Dove siete?'. Questo si stanno chiedendo gli operatori dei centri di accoglienza in presidio davanti ai cancelli , dove sono presenti anche Polizia e Carabinieri in assetto antisommossa e la Polizia Locale a gestire il traffico.

"Per affrontare la situazione che si sta determinando a causa della decisione del Ministero dell’Interno di chiudere l’Hub di via Mattei per interventi di manutenzione il Comune di Bologna ha assunto queste iniziative" rende noto Palazzo D'Accursio.

Giovedì 13 giugno alle 11 è convocato, in Città Metropolitana alla presenza degli assessori Giuliano Barigazzi e Marco Lombardo e delle organizzazioni sindacali, il tavolo di salvaguardia per i lavoratori del Consorzio l’Arcolaio con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale conformemente con quanto previsto nella clausola sociale del bando di gara.

La richiesta di un incontro immediato, entro oggi, con Regione Emilia - Romagna e Città Metropolitana in Prefettura per affrontare la questione dei migranti che, non accettando il trasferimento in Sicilia, non hanno un luogo dove andare: occorre infatti valutare subito le eventuali disponibilità di posti in accoglienza CAS nella nostra Regione per non lasciare queste persone in strada senza riferimenti.

Gli assessori Marco Lombardo e Matteo Lepore incontreranno oggi pomeriggio la rete delle famiglie accoglienti per discutere con loro della disponibilità a garantire un’accoglienza temporanea per le persone rimaste nel territorio anche al fine di garantire l’esercizio effettivo del diritto di difesa da parte dei richiedenti asilo.

VIDEO| La voce dei migranti e degli operatori