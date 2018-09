La ciclabile tra via Creti e via Algardi diventa un parco artistico lineare

Sabato a Bologna si inaugura il primo tassello di un progetto che prevede la nascita di un Parco artistico lineare lungo la pista ciclabile tra via Donato Creti e via Alessandro Algardi: "Un percorso che vuole trasformare sedute, decorazioni murali e pavimentazioni dal design modulare in vere e proprie stanze di un museo a cielo aperto", scrive il Comune in una nota.

Tre gli ingredienti principali dell'intervento pronto al taglio del nastro: una piazzetta concepita artisticamente, panchine dal design "evolutivo" e il ripristino di un muro adiacente alla ciclabile che fungera' da base per eventi di street art. Gli arredi sono stati realizzati da 12 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, inseriti nel percorso formativo e di inserimento lavorativo della Scuola cantiere 2018, grazie all'associazione Terra Verde in partenariato con l'Istituto professionale edile.

Si tratta di ragazzi in carico ai Servizi sociali che, attraverso questo percorso, "hanno avuto la possibilità di acquisire competenze tecniche nel giardinaggio e nell'edilizia e, successivamente- spiega l'amministrazione- un'esperienza di stage in aziende edili e del verde che ne valuteranno l'assunzione".

La piazzetta, nello specifico, è pensata per ospitare rassegne di scultura o installazioni artistiche e diventa una vera e propria "stanza" all'interno del percorso ciclabile. E' contraddistinta dalla presenza di una pavimentazione a moduli triangolari, in cemento lavato e tavolati di legno. Le panchine, invece, hanno un design basato su moduli triangolari che creano un "nastro" su cui sedersi e vivere il percorso di via Ferrarese.

Il muro adiacente alla ciclabile sarà ripristinato e valorizzato grazie a eventi di street art: anche in questo caso "il modulo triangolare diviene l'elemento che organizza la decorazione murale, conferendo un carattere identitario all'ambito pedonale".

L'intervento di arredo urbano, spiega Palazzo D'Accursio, "si colloca all'interno di un progetto più ampio e di durata pluriennale: la creazione di un parco artistico lineare pensato per valorizzare tutto il percorso ciclabile di via Ferrarese, una greenway che collegherà spazi verdi, di ricreazione, di intrattenimento culturale e diversi nodi di scambio viario con il centro storico, secondo una nuova concezione degli spazi, in linea con le più recenti realizzazioni di parchi lineari (basti pensare alla High line di New York)".