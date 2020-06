Ciclabile in Saragozza: fine lavori prossima settimana

Tra una settimana Bologna vedrà realizzata la prima delle "corsie ciclabili d'emergenza" pensate per agevolare l'uso delle bici nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il primo cantiere di questo tipo, come noto, è quello di via Saragozza e il Comune ora segnala che la fine dei lavori è prevista entro venerdì prossimo.

L'indicazione è inserita nel consueto aggiornamento settimanale sui cantieri stradali. Dopo i lavori di asfaltatura, effettuati nelle ultime due settimane, via Saragozza "vedrà la realizzazione di corsie ciclabili nel tratto tra i viali e via Don Sturzo con conseguente adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale", scrive l'amministrazione: "I lavori inizieranno lunedì sera e termineranno entro il giorno 26 con restringimenti di carreggiata". (Dire)