Morto il ciclista scomparso in Valsamoggia

E' stato trovato privo di vita il ciclista di cui non si avevano più notizie da ieri sera in Valsamoggia. A rinvenire il corpo di Marco D'Angelo, 45 anni, i Vigili del Fuoco e i carabinieri che lo stavano cercando da ore. L'uomo, di San Giovanni in Persiceto, era uscito ieri sera per un'escursione in notturna, probabilmente tra Crespellano e Monteveglio.

Il ritrovamento in via Montemaggiore a Monte San Pietro, in una rupe di alcuni metri a ridosso della vegetazione: difficile al momento stabilire le cause del decesso del 45enne, e indagini sono in corso per capire cosa sia successo, se l'uomo sia stato vittima di un incidente o abbia accusato un malore.

Una caduta fatale, che non gli ha lasciato via di scampo nonostante il casco di protezione.

