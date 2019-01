Malalbergo: inaugurata la nuova ciclopedonale davanti al Municipio

Inaugurato il nuovo viale che dal Municipio porta alle attività commerciali, in pieno centro a Malalbergo. Un restyling che ha visto la sostituzione della vecchia pavimentazione, la sostituzione delle panchine e l’installazione di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti con porta cenere per dare vita a una nuova pista ciclopedonale, fruibile da tutti.

"I cittadini ora possono passeggiare lungo un viale più sicuro – ha spiegato il sindaco Monia Giovannini - Quando ero sulla sedia a rotelle l'anno scorso, ho sperimentato personalmente quanto fosse scomodo e pericoloso attraversarlo. In quelle condizioni quel viale era un pericolo costante per tutte le persone con difficoltà nella deambulazione e anziani. I lavori sono costati in tutto 15mila euro, e tutti i materiali vecchi saranno riutilizzati in caso di bisogno in altre zone del territorio per fare manutenzione. Un modo per non sperperare risorse pubbliche ed essere pronti a intervenire in qualsiasi momento ".

