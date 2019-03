Ciclovia del Sole, a Crevalcore il via ai cantieri sull’ex ferrovia Bologna-Verona

Partono i cantieri della Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona. Sabato 30 marzo 2019 alle ore 10.30 (Via Portogiardino, Bolognina di Crevalcore) nel luogo in cui nel 2005 avvenne il tragico incidente ferroviario che provocò la morte di 17 persone, verranno avviati i cantieri del tratto bolognese della ciclabile europea: 46 chilometri dal confine tra Emilia-Romagna e Lombardia alle porte della città di Bologna che saranno terminati entro giugno 2020.

I numeri del progetto

Inizio lavori a marzo 2019, la fine è prevista per giugno 2020. Il costo sarà di 5 milioni di euro. La lunghezza complessiva è 46 km: 32 km verranno realizzati sulla ex ferrovia Bologna-Verona, 14 km già usufruibili, saranno riqualificati. 8 sono i comuni attraversati: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese interessando complessivamente un bacino di oltre 100.000 abitanti.

La cerimonia inaugurale

All'avvio ai lavoro interverranno il sindaco della Città metropolitana di Bologna, Virginio Merola, il sindaco di Crevalcore, Claudio Broglia, insieme a Marco Monesi, Consigliere metropolitano delegato alla Mobilità Sostenibile, e Davide Cassani, CT nazionale italiana ciclismo su strada e presidente Apt Emilia-Romagna.

Seguirà l'arrivo dei ciclisti, che di lì a poco parteciperanno alla gara della settimana internazionale "Coppi e Bartali", e brindisi finale.