Lavori ai cimiteri imolesi: stanziati 220mila euro

Gli interventi di manutenzione relativi ai cimiteri imolesi sono stati illustrati ieri sera nel corso di un incontro aperto ai cittadini nella sala del Consiglio comunale.

“Ringraziamo tutti i cittadini intervenuti e l'associazione Figli Spirituali e Amici di Padre Luigi presenti all'incontro svolto ieri sera nella sala del Consiglio Comunale inerente la situazione dei cimiteri di Imola e le azioni intraprese dall'attuale amministrazione, grazie alle risorse economiche messe in campo da Area Blu” commenta il vice sindaco Patrik Cavina, presente insieme agli assessori Massimiliano Minorchio e Ina Dhimgjini ed ai progettisti ed ai tecnici di Area Blu referenti per i cimiteri.

Per il 2018 sono stati programmati 11 interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 220 mila euro: “Dopo aver incontrato a luglio la cittadinanza sul tema antenne, nel giro di poco tempo organizzeremo sempre nelle sale del nostro municipio un incontro sul tema del verde pubblico. Riteniamo fondamentale il confronto con la cittadinanza per meglio capire le problematiche e risolvere in modo ottimale le criticità evidenziate nel nostro patrimonio. Molte di queste riguardano anche i nostri cimiteri ed è una diretta conseguenza della scarsa attenzione dedicata alla tematica da parte di chi ha amministrato Imola fino a qualche mese addietro” conclude il

vice sindaco Patrik Cavina.