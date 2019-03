Buco per 7,5 milioni, la Finanza segnala ex manager Cineca a Corte Conti

La Guardia di finanza di Bologna ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti un danno erariale di 7,5 milioni di euro a carico di due ex amministratori, del consorzio interuniversitario Cineca e di una società di capitali, con sede a Casalecchio di Reno.

L'operazione arriva alla fine delle indagini dei finanzieri, coordinate dalla Procura, sulle modalità di gestione e i rapporti esistenti tra il consorzio e la società, completamente partecipata dall'ente, e che doveva essere impiegata per realizzare gli obiettivi del Cineca, sulla base di un rapporto di "in house providing".

In questo contesto, l'anno scorso, il pm Flavio Lazzarini aveva chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di peculato, per avere distratto dalle casse della società di capitali ed essersi appropriati di una somma pari a oltre 1,6 milioni di euro simulando l'acquisto di software e servizi connessi. Dopo gli accertamenti contabili, oltre a contestare il danno erariale, è stato segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti anche un 'buco' alle casse dello Stato, prodotto da ulteriori episodi di mala gestio, per quasi sei milioni di euro.

Infatti, tra l'altro, sono stati rilevati l'acquisto di software e rami d'azienda rivelatisi a loro volta del tutto superflui e inutilizzati, nonché la costituzione e successiva gestione di una società di elaborazione software in Turchia, creata con l'intento di diversificare l'attività, ma che ha generato solamente delle perdite per l'ente in questione (Lud/Dire)