Torna il Cinema sotto le stelle: mascherine e meno posti ma stessa magia | VIDEO

Vietato sedersi. Si notano subito le strisce rosse che indicano, con questa scritta, i posti dove non è possibile accomodarsi. Per via delle norme anti Covid, quest'anno al cinema in piazza si accede solo su prenotazione e i posti sono limitati. Quasi 2mila in tutto, se si aggiungono i 700 del Barcarena, lo schermo gemello installato alla Barca.

Sul Crescentone si accede mostrando il biglietto: mascherina obbligatoria e gel sanificante ad ogni lato della piazza. Si entra da cinque varchi e la piazza è transennata. "È un po surreale", dice una ragazza prima di sedersi però l'appuntamento con il "cinema più bello del mondo" c'è anche quest'anno e, nonostante tutto, è la cosa più importante.