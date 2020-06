“Sotto le Stelle del Cinema”: il programma a fine mese, ecco qualche anticipazione

L'edizione 2020 di “Sotto le Stelle del Cinema” è davvero speciale. Come reso noto dall'assessore alla cultura Matteo Lepore, non solo in Piazza Maggiore, ma anche al Centro sportivo Barca, dove il grande schermo sarà allestito nel campo da rugby e trasmetterà, in contemporanea, i film che si vedranno in Piazza Maggiore dal 4 luglio all’1 settembre.

Il programma, come riferisce Lepore sui social, verrà svelato a fine mese da Comune e Cineteca, ma c'è già qualche anticipazione: "Celebreremo il cinema italiano con “Il Vedovo”, interpretato da una grande protagonista come Franca Valeri e dal nostro amato Alberto Sordi, che oggi ricordiamo a cento anni dalla sua nascita. Ci sarà anche il cinema internazionale, con Steve McQueen e tante altre novità".

Anche al Centro sportivo Barca si potrà accedere solo su prenotazione e saranno garantite tutte le norme sulla sicurezza: "Mi piace questa scelta per tanti motivi. Durante le prove per cercare il posto adatto siamo finiti al Centro sportivo e abbiamo trovato uno sfondo notturno speciale. San Luca illuminata sul colle della Guardia. Un’immagine di Bologna che non dimenticherete per la sua bellezza".