Cinema in piazza: blitz attivisti, interviene la polizia - VIDEO

"In occasione della proiezione in piazza Maggiore dello storico film diretto da Giuliano Montaldo - scrivono gli attivisti di Noi Restiamo -abbiamo voluto portare queste poche parole per evidenziare una verità troppo spesso volutamente taciuta: c'è un sottile filo rosso che lega ieri come oggi le sorti dei migranti, fatto di sfruttamento e di diritti negati, e che si stringe intorno al loro collo quando le lotte iniziano a far vacillare il sistema di ricatti e violenze contro cui si sono scagliate.

Ancora più stretto diventa il cappio quando si aggiunge un colore della pelle diverso, o quando la "paura rossa" o il conflitto sociale in un dato settore sono tali da far vacillare le certezze padronali. Così morivano ieri due anarchici, così muoiono oggi due sindacalisti indomiti.

Sacco era di Foggia, e ben conosciamo la situazione nelle campagne del foggiano oggi, dove in quelle baraccopoli in lamiera si muore come tanti emigranti sono morti la scorsa estate a Londra nel rogo della Grenfell Tower.

È proprio mentre provano a dividerci che creano le condizioni per una oggettiva riunificazione delle mille figure del (non) lavoro. Lavorare in questi spazi e accelerare processi di ricomposizione - concludono - è il compito di chi vuole ribaltare il tavolo.

In tal senso i prossimi appuntamenti di Fight/Right, così come la manifestazione di Piacenza di sabato 23 contro la repressione delle lotte dei facchini in contemporanea alla manifestazione dei braccianti a Reggio Calabria, sono tappe da rilanciare nel segno dell'unità delle lotte".

(Video Noi Restiamo)