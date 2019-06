FOTONOTIZIA | Torna il cinema in piazza Maggiore: lavori finiti, pronto il maxischermo

Tutto pronto per l'estate del cinema in piazza. immersi in un caldo decisamente estivo i tecnici stanno ultimando gli allestimenti per il maxischermo che accompagnerà l'edizione 2019. Le date precise della rassegna ancora non si sanno, così come il cartellone. Primo appuntamento però con il restauro di famose pellicole, dal 22 al 30 giugno 2019 con "Il Cinema Ritrovato", arrivato alla sua 33ª edizione.

Il Cinema Ritrovato edizione 2019 svela le sue perle: l’omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 35 anni dalla scomparsa, il ritratto di un’icona del cinema mondiale come Jean Gabin; i nuovi fiammanti restauri, da quello di 'Lezioni di piano', presentato dalla regista Jane Campion, a quello di 'Easy Rider', presentato da uno dei protagonisti del film, Peter Fonda, i cine-concerti in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale ad accompagnare 'The Circus' di Charlie Chaplin e 'The Cameraman' di Buster Keaton.

La 33ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna, è in programma dal 22 al 30 giugno: 500 film in 9 giorni, da mattina a notte fonda, 6 sale cinematografiche, le proiezioni all’aperto in Piazza Maggiore e con il proiettore d’epoca a carbone in Piazzetta Pasolini, per trasformare Bologna nel Paradiso dei cinefili.