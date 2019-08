Omaggio a Sophia Loren: stasera "Matrimonio all'Italiana" in piazza Maggiore

Dopo Gina Lollobrigida la rassegna 'Sotto le stelle del cinema' in piazza Maggiore rende omaggio a un'altra icona italiana. Questa sera tocca infatti a Sophia Loren, protagonista insieme a Marcello Mastroianni del film 'Matrimonio all'italiana' di Vittorio De Sica, che sarà proiettato alle 21.30.

"Sophia e Marcello sono all'apogeo della carriera - ha scritto Paola Cristalli, direttrice culturale della Cineteca di Bologna - freschi della scena di spogliarello che lo stesso De Sica ha orchestrato per loro in 'Ieri, oggi e domani'. Anche sui manifesti di 'Matrimonio all'italiana', non a caso, Sophia ride spavalda e in neglige'. La sfida evidente e' trasformare questa Loren, spettacolare e trentenne, nella consumata e drammatica Filumena Marturano.

"Sophia Loren è lì, la bellezza comunque imprescindibile, ma è come se il suo corpo assorbisse lo squallore di queste stanze, la loro muffa, il loro odore. Rende tutto palpabile, e si guadagna il diritto a essere Filumena Marturano". (Dire)