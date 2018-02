Sorpresa in Cineteca, arrivano Bill Murray e Wes Anderson

Hanno fato capolino alla chetichella al cinema Lumiere e hanno visionato in sala alcune pellicole restaurate. Gli spettatori che la Cineteca di Bologna ha ospitato lunedì sera non erano personaggi qualunque, ma pilastri del cinema contemporaneo: un quartetto capitanato dal regista Wes Anderson, seguito a ruota dall'attore Bill Murray, dal produttore/sceneggiatore Roman Coppola e dall'attore Jason Schwartzman.

I quattro, di passaggio verso Roma da Berlino (Anderson non prende l'aereo, si sposta solo in treno e nave), ne hanno approfittato per fare tappa alla Cineteca, ma la cosa è stata resa pubblica solo ieri pomeriggio, scatenando sui social, una valanga di commenti.