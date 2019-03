Tre cuccioli di cinghiale a spasso per San Lazzaro

Sono tre piccoli cinghiali ad aver attirato l’attenzione di numerosi cittadini a San Lazzaro. Svariate infatti, le segnalazioni arrivate anche alla Polizia municipale per la presenza di tre piccoli ungulati che scorazzavano per le vie della città: gli ultimi avvistamenti alle 18 circa del 20 marzo in via Poggi, a ridosso del centro pasti del Comune, e poco dopo in via Palazzetti.

Stessa zona dove questa mattina una pattuglia della municipale si è recata dopo che un cittadino ha riferito di aver visto i tre cinghiali, ma nonostante svariate ricerche, non sono stati trovati. Probabilmente i piccoli si sono persi perché nessuno sembra aver notato la mamma nelle vicinanze. E qualcuno ha già avvisato anche i Carabinieri. Non è la prima volta che gli ungulati si avvicinano al centro cittadino, ma quasi mai si è trattato di animali così piccoli. In queste circostanze l’invito è sempre quello di avvisare le autorità competenti, come la polizia provinciale, affinché prelevino gli animali per riportarli nel loro habitat naturale.