Cinghiale abbattuto al Parco, il sindaco: "Piano di controllo inefficiente, non deve accadere più"

"Non dobbiamo arrivare a questo punto, la polizia provinciale è stata costretta ad adottare metodi estremi per mettere in sicurezza il Parco della Resistenza. Una gestione del Parco dei Gessi inefficacie porta a questi problemi, che nel tempo si acutizzano. Fermo restando che gli animali vanno protetti e tutelati, non fare un selecontrollo come si deve comporta l’esplosione di alcuni problemi, soprattutto relativi agli ungulati che hanno una forte capacità di riproduzione, e oltre a distruggere raccolti vanno sulle strade mettendo in serio pericolo la vita di ciclisti, motociclisti e automobilisti”. A prendere una dura posizione su quanto accaduto lunedì pomeriggio nel Parco della Resistenza, dove verso le 16 un cinghiale di 55 chili è stato abbattuto in pieno giorno con una carabina dalla Polizia provinciale, è il sindaco Isabella Conti. “Scriverò personalmente una lettera al Parco – sottolina a BolognaToday il primo cittadino – per sapere nel dettaglio quali provvedimenti sono attualmente in adozione. Il Piano di selecontrollo a questo punto non è efficace, e devono essere immediatamente presi dei provvedimenti. Non deve mai più accadere che si spari in pieno giorno in un parco pubblico, tutto questo deve essere evitato”.

L’ungulato, dal primo pomeriggio di lunedì, era stato avvistato dai residenti tra il Parco dei Cedri e il Parco della Resistenza: aree verdi frequentate da bambini e anziani. E per non mettere a rischio la loro incolumità, le autorità alla fine hanno deciso di abbattere l’animale nel Parco dopo aver messo in sicurezza l'area, ma c'è chi, seppur da lontano, ha assistito all'intera scena. Un episodio che ha di nuovo posto l’attenzione sul problema dei cinghiali che scendono a valle, scorazzando spesso tra giardini e strade residenziali. Non a caso, nelle ultime settimane sono state svariate le segnalazioni su un gruppo di ungulati che si aggira alla Ponticella e tra le sponde del Savena.