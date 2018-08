'Cioccoshow' dal 15 al 18 novembre: anche quest'anno in Piazza XX Settembre

Anche per il 2018, porta Galliera e dintorni viene confermata come la nuova 'casa' del Cioccoshow, la fiera del cioccolato organizzata a Bologna in autunno da Cna e Bf servizi.

Il cambio di location, da piazza Maggiore a piazza XX settembre, si era trascinato dietro settimane di polemiche, compreso il forfait per protesta di alcuni maestri artigiani. L'edizione si chiuse comunque con oltre 150.000 presenze nei tre giorni di manifestazione.

L'edizione di quest'anno si svolgerà dal 15 al 18 novembre e gli organizzatori hanno già presentato al Comune la richiesta per lo svolgimento della manifestazione. In quello stesso periodo, pero', piazza XX settembre da qualche anno è occupata dai tendoni della fiera del libro, in due finestre diverse: in primavera dal 18 marzo all'1 maggio e in autunno dal 12 ottobre al 25 novembre.

Proprio per evitare sovrapposizioni e permettere l'utilizzo della piazza a entrambe le manifestazioni, Palazzo d'Accursio ha raggiunto un accordo con gli organizzatori della fiera del libro, accorciando l'appuntamento autunnale e allungando quello estivo.

Piazza XX settembre sarà occupata dal 24 settembre al 9 novembre dalla kermesse libraria, compresi i tempi per allestimento e smontaggio dei tendoni. In tempo quindi per permettere al Cioccoshow di allestire i propri stand. I giorni persi dalla fiera del libro saranno poi recuperati in primavera, concedendo la piazza dal 13 marzo al 7 maggio.

(Dire)