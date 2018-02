'Via le slot dai circoli': a rischio rinnovo affiliazione Arci

Via le slot dai circoli Arci, altrimenti potrebbe saltare l'affiliazione di diversi circoli bolognesi. L'associazione da tempo ha lanciato una campagna per eliminare dalle proprie sedi le 'macchinette'.

"Continua il nostro lavoro perchè entro la fine dell'anno non ci siano più slot machine nei circoli Arci", promette il presidente bolognese dell'Arci Stefano Brugnara.

Sono tre quelli che le dismetteranno entro il 31 dicembre 2018, i circoli Ceretolo, Maccaretolo, Pontelungo, mentre sono a rischio i circoli Bazzano, Benassi, Bocciofila Persicetana, Curiel, Ippodromo, Sant'Agata e Tripoli hanno firmato l'impegno alla dismissione ma i loro contratti, che non saranno comunque rinnovati, vanno oltre la scadenza del 2018: "Stiamo comunque verificando caso per caso se ci siano le condizioni, legali ed economiche, per una chiusura anticipata del contratto" continua Brugnara "hanno beneficiato del rinnovo dell'affiliazione 2017-2018 a seguito di un loro impegno nella riduzione del numero di slot e dell'orario di accensione, oltre a una loro disponibilità a incontrare i gestori/concessionari per verificare la chiusura anticipata del contratto senza penali"

Al momento quindi la bocciofila Persicetana e il Curiel "hanno tenuto fede all'accordo riducendo rispettivamente il numero di slot e l'orario di accensione delle stesse. Non hanno mostrato la stessa disponibilità i restanti circoli (Bazzano, Benassi, Ippodromo, Sant'Agata e Tripoli) che hanno disatteso fino ad oggi gli impegni assunti".

"Secondo quanto stabilito dalla direzione dell'Arci di Bologna del 27 gennaio 2018, alle associazioni che non rispetteranno gli impegni gia' assunti per la dismissione delle slot, non sarà rinnovata l'affiliazione 2018/2019 e sono da intendersi fuori dall'Arci". (dire)