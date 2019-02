Spaccata al circolo Arci: vetrata sfondata, ladri feriti

Furto con spaccata oggi ai danni del Circolo Arci Ippodromo di Via di Corticella 61. Da quanto si apprende, ignoti si sono introdotti nella struttura poco dopo l'orario di chiusura, dopo la mezzanotte. Prima hanno fatto un buco sul telone della veranda, per poi sfondare il vetro inferiore della porta finestre del bar. Da qui i balordi sono entrati nel locale, si sono recati in direzione della cassa, che è stata trovata rivoltata. I malintenzionati sono riusciti ad accaparrare solo qualche moneta (tanto era stato lasciato come fondocassa), quindi si sono dileguati in fretta.

L'intero colpo è durato appena quattro minuti. E' infatti scattato subito l'allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della vigilanza. Sul luogo sono state rinvenute delle tracce di sangue, che fanno presupporre che qualcuno dei malintenzionati si sia ferito durante l'effrazione. Indagano i carabinieri.