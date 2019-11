Cirenaica, raid alle auto parcheggiate: "Sembra puro vandalismo, cerchiamo i video"

File di auto con i finestrini in frantumi e l'amara sorpresa di diversi residenti della Cirenaica che ieri mattina, raggiungendo il proprio mezzo parcheggiato in strada, lo hanno ritrovato così. Il "raid" è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì e molti hanno scoperto di essere stati fra le vittime solo dopo il passaparola sui social.

"Le zone colpite sono via Sante Vincenzi verso la zona ex Veneta, via Libia fronte scuole Giordani, via Scipione dal Ferro retro scuole Giordani - spiega una cittadina che ha subito lo stesso trattamento - a noi personalmente non hanno portato via nulla, hanno lasciato anche il libretto di circolazione e la sensazione è che sia stato un atto vandalico fine a se stesso".

"Cosa si può fare adesso? - chiedono gli abitanti, decisi ad andare fino in fondo - Ci sono abitazioni e negozi scuola con telecamere di video-sorveglianza? Abbiamo segnalato la cosa alle forze dell'ordine e chiediamo di farlo a tutti coloro che si sono ritrovati l'auto in queste condizioni".