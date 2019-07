Prima la insulta, poi le lancia una bottiglia: 34enne finisce al Pronto Soccorso

Ha aggredito una donna senza motivo ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Un cittadino marocchino di 41 anni aveva già fatto il giro dei bar e quando alle 22.30 di domenica 21 luglio è arrivato in bicicletta in quello della Cirenaica era già completamente ubriaco.

Ha preso di mira una cliente 34enne con insulti pesanti, così è dapprima nato un diverbio verbale, poi la donna gli avrebbe schizzato qualche goccia di acqua provocando la sua reazione violenta: il 41enne le ha lanciato una bottiglia, colpendola al viso. Gli avventori hanno chiamato la Polizia e gli agenti, in base alle testimonianze e alle descrizioni dei presenti, sono riusciti a rintracciare l'uomo, volto noto per i suoi precedenti per reati di droga. Con l'ambulanza del 118, la 34enne è stata trasportata in codice 1 al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Orsola per una ferita al labbro, il 41enne invece è stato caricato sulla volante e portato in Questura.