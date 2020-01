Scritta in Cirenaica: "Spara a Salvini": "Idioti all'opera a Bologna"

"Sopratutto spara a Salvini". E' la scritta comparsa su un muro in zona Cirenaica. "Vi sembra normale? - scrive sui social, Lucia Borgonzoni - è possibile vengano tollerate cose così?".

"Idioti all'opera a Bologna". Commenta Matteo Salvini "Però saremmo noi a seminare odio - aggiunge su Facebook- mi aspetto la reazione indignata di tantissimi intellettuali di sinistra. Secondo voi quanti di loro diranno qualcosa a riguardo?".

"Mi indigno io Matteo. Frase inaccettabile. Gli avversari si affrontano politicamente, non si minacciano". Ha scritto Stefano Bonaccini in un twitt.

"Che questa ignobile scritta apparsa a Bologna venga cancellata subito. Noi non odiamo e non spariamo. Noi lottiamo per l'umanità, la civiltà e la buona politica. E dall'odio difendiamo pure chi di odio ne ha sparso fin troppo nella società. Perché così si fa". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, responsabile Comunicazione del Pd.

"Ennesima spregevole minaccia di morte a Matteo Salvini - tuona il deputato leghista Andrea Vinci- stavolta nella democratica Bologna, nel rione Cirenaica, dove evidentemente c'è chi preferisce l'istigazione all'odio e alla violenza piuttosto che la normale dialettica politica. Ci auguriamo che i responsabili vengano presto individuati e consegnati alla giustizia. Noi siamo tutti con il nostro segretario federale. La Lega non arretra di un millimetro".

Sulla stessa linea anche Jacopo Morrone, numero uno del Carroccio in Romagna. "Questa è la tolleranza di Bologna- attacca- nelle scritte apparse sui muri della citta' contro la Lega e Salvini crolla il mito dello spirito democratico e non violento della città guidata dall'ineffabile Virginio Merola, che tratta il leader della Lega come un invasore fomentando gli animi". Per Morrone è "l'ultimo di una lunga serie di graffiti murali" contro Salvini. "Anche tutte le altre scritte rappresentano richiami alla morte del leader della Lega, indegni di una società civile- ricorda- peraltro non abbiamo udito frasi di riprovazione, nè scuse da parte dell'amministrazione comunale o di personalità politiche e della comunità bolognese in segno di rispetto sul piano umano e istituzionale. Non ci stupisce. Ciò che emerge da questi odiosi episodi e dalle dichiarazioni degli esponenti del Pd e dei loro alleati è soprattutto l'odio nei confronti degli avversari politici, usato come arma e propaganda per demonizzarli e delegittimarli in seno alla comunità. Questo è lo stile della sinistra, uno stile che certamente non appartiene alla nostra cultura politica", chiosa Morrone. (dire)