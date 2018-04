'No' al supermercato in Cirenaica: nasce il comitato 'Becco'

Si chiama "Becco" e a dispetto del nome un po' buffo sta per "Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno", il comitato che si batte contro l'apertura del supermercato in Cirenaica.

Raccolta firme

Sono già 641 le firme depositate per bloccare la costruzione di fianco al ponte di via Libia (ex Area ATC) e il sindaco Virginio Merola ha ricevuto anche una richiesta di aggiornamento della valutazione di impatto del traffico che la nuova struttura porterebbe nella zona: "Quella depositata dalla proprietà dell'area si basa su dati parziali e risalenti a tre anni fa", dicono dal Comitato "un terreno di proprietà pubblica viene svenduto dal Comune a un costruttore e destinato alla grande distribuzione commerciale. Una scelta che cambia e ridefinisce un pezzo di città e le vite di chi ci abita".

"Becco" ha da poco presentato il video "Supermecato Cirenaica", a cura di Smk Videofactory e Vag61, e l'8 maggio si discuterà di assemblea delle politiche della città in materia di rigenerazione urbana e partecipazione, insieme all'associazione Camilla - Emporio di comunità, a partire dalle riflessioni del libro "A che punto è la città?" a cura del gruppo bolognese della rivista gli Asini, a Vag 61, via Polo Fabbri 110.

Gallery