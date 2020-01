"Scusi, lei sfrutta?", blitz del collettivo: citofona sotto casa del consigliere Bosco

Il collettivo 'Il padrone di m...' torna alla carica contro il consigliere della Lega Umberto Bosco, e nel farlo riprende nei modi il blitz di Salvini al Pilastro. In un video, pubblicato sulla fagina Facebook del collettivo, viene ripresa tutta l'azione delle maschere bianche, note in città per le loro vivaci -e a volte cariche di tensione- proteste contro negozi e aziende che, secondo le segnalazioni che vengono da loro riportate, sarebbero luoghi di sfruttamento del lavoro.

Nella ripresa è chiaro il riferimento al blitz di Matteo Salvini al Pilastro dell'altro giorno, con il provocatorio "Scusi, lei sfrutta?" sostituito allo "Scusi, lei spaccia?" proferito dal leader leghista nei confronti di una famiglia straniera, addidata di essere covo di spaccio della zona.

"Siamo andati a citofonare alla casa del consigliere Umberto Bosco" aggiunge il collettivo in una nota "noto fiancheggiatore dei Padroni di M*er*a della città di Bologna ed esponente della Lega". Attacchi arrivano anche all'indirizzo dell'assessore alla Sicurezza Alberto Aitini (Partito democratico), poiché -secondo il collettivo- i due "hanno espresso preoccupazione per la mobilitazione delle maschere bianche, un gruppo di lavoratori anonimi che da un anno ha mosso guerra agli sfruttatori della città".

La risposta di Bosco non si fa attendere, e sempre a mezzo social. " Inizialmente -chiosa Bosco- ho pensato che ce l'avessero con un'azienda che ha sede legale nel palazzo o con la ditta che ha appena istallato l'ascensore. E' bastata una visita sulla loro pagina per capire che l'obbiettivo ero io".

Tuttavia, riprende Bosco "se pensano d'intimidirmi, non han capito nulla, ma senza dubbio sono abituati". E ancora: "Sapete benissimo dove trovarmi, in municipio a fare il mio dovere. Vi aspetto lì, quando volete, per parlare, o altro...".