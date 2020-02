Minaccia scolaresca con un coltello: fermato dalla polizia

Ha agitato un coltello da cucina davanti a loro e all'insegnante, per poi gridare "Vi ammazzo tutti" ma andarsene dopo il gesto. Disavventura e momenti di paura per una insegnante e i ragazzi di una classe di liceo, ieri nel primo pomeriggio.

La comitiva era uscita da una visita scolastica e stava facendo rientro a scuola, quando in corrispondenza della Montagnola all'accesso di via Irnerio ha incrociato il soggetto. Dopo il gesto la polizia è intervenuta sul posto e in base alle descrizioni ha fermato e identificato poco lontano un uomo, cittadino gambiano di 24 anni, risultato con precedenti specifici.

L'uomo non ha dato giustificazione di quanto attribuitogli ma nello zaino del 24enne sono stati trovati altri tre coltellini. All'esito degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per minacce gravi aggravate.