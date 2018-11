Classifica 'Qualità della vita', Bologna stabile: bene il lavoro, male ambiente e criminalità

Bene con affari e lavoro, male in ambiente e criminalità. Questa in estrema sintesi la radiografia sulla qualità della vita sotto le Due Torri, secondo la classifica elaborata dal quotidiano Italiaoggi, in cllaborazione con l'università La sapienza di Roma.

Bologna si conferma al 43esimo posto, a metà classifica, sopravanzata in regione da tutta l'emilia (Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia) e Ferrara mentre se la cavano peggio Rimini e Ravenna.

Molto bene -e confermato- il settore 'Affari e lavoro' che vede il capoluogo sul podio al terzo posto, sebben scivolato di una posizione soffiata da Bolzano.

Male invece sul fronte dell'ambiente, dove dalla posizione 51 del 2017 si è finit alla 87 di quest'anno. Fanalino di coda anche sul fronte della criminalità, Due Torri grosomodo stabili in fondo alla classifica al 109esimo posto, penultima tra le province italiane sorpassata in peggio solo da Rimini.

Infine, curioso balzo in avanti per quanto riguarda il tenore di vita, dal 23esimo posto dell'anno scorso all'11esimo di oggi. Il rapporto però spiega che scalate come questa probabilmente sono dovute a fattori di rendita, come il csto al mq delle case, valore in impennata dopo la recente apertura della città al turismo e ai portali di affitto breve.