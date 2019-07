Cinema, il regista Claude Lelouch a Bologna

Claude Lelouch a “Sotto le stelle del cinema”, la manifestazione promossa dalla Cineteca nell’ambito di Be Here. Bologna Estate 2019.

Alle 21.45 di domani, mercoledì 17 luglio, Lelouch salirà sul palco di Piazza Maggiore per introdurre la proiezione di uno dei suoi titoli più rappresentativi, Un uomo, una donna (titolo originale: Un homme et une femme), diretto nel 1966, anno in cui vinse la Palma d’oro (che all’epoca si chiamava ancora Grand Prix) al Festival di Cannes, a pari merito con Signore e signori di Pietro Germi. Nel 1967, Un uomo, una donna vinse poi il Premio Oscar come Miglior film in lingua straniera. In mattinata, alle 12.30, nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il sindaco Virginio Merola riceverà il regista francese, che firmerà il Libro d’Onore della Città di Bologna, il volume che raccoglie le dediche dei personaggi illustri che hanno visitato la città dal 1945 a oggi. Parteciperà il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli.

Interpretato da due volti-simbolo del cinema francese, Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, Un uomo, una donna, diverrà il primo capitolo di una trilogia, sempre interpretata dalla stessa coppia di attori, composta da Un uomo, una donna oggi (Un homme et une femme, 20 ans déjà) del 1986 e Les Plus Belles Années d’une vie, presentato lo scorso maggio all’ultimo Festival di Cannes.