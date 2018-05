Claudia Cardinale arriva a Bologna, ma la sua valigia viene persa

Piccolo contrattempo per Claudia Cardinale. La celebre attrice 80enne, icona del cinema anni '60, è da ieri a Bologna ma la sua valigia non si trova, sembra smarrita nel trasferimento da Parigi.

Atterrata nel primo pomeriggio con un volo Air France, Cardinale non ha trovato i suoi effetti all'uscita dal gate e, nonostante sia stato attivato il protocollo per lo smarrimento, non vi è ancora nessuna traccia del suo bagaglio. "Sono inc...ata nera" si sente dire all'attrice in un video. Cardinale in questi giorni è attesa per presentare a Fico il film 'Nobili bugie' dove ne è interprete: alcune scene sono state girate a Sasso Marconi.