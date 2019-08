Trovato morto a Castenaso: potrebbe trattarsi dell'anziano scomparso

Solo l'autopsia potrà accertare se è veramente lui. Ma bicicletta e vestiti dal corpo ritrovato ieri pomeriggio nel fosso adiacente a una strada corrisponderebbero con gli ultimi avvistamenti di Clemente Lesi, 79 anni, originario di Granarolo e scomparso dall'11 agosto scorso. Il corpo di quello che con tutta probabilità potrebbe essere quello di Lesi è stato trovato ieri in serata sul ciglio di una via di periferia tra i comuni di Granarolo e Castenaso. Sul posto sono giunti in Carabinieri e il medico legale: in base a un primo esame visivo il corpo era in quel punto da diversi giorni.

Di Lesi non si avevano più notizie da prima di Ferragosto: uscito per un giro in bicicletta dalla sua abitazione, Lesi non è stato più visto ritornare. Di lì sono scattate le ricerche, purtroppo senza esito. Del pensionato l'ultima immagine è quella inquadrata nei pressi di Villanova di Castenaso, dove il 79enne è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, un punto poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere. Non ci sarebbero segni di violenza e gli accertamenti propendono per un decesso dovuto a cause naturali, forse un malore.