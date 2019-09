Corteo per il clima, i sindacati ci saranno: "L'industria che dura è quella sostenibile"

"È un tema fondamentale: l'industria, l'economia del futuro sarà del futuro solamente se sarà sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, etico. Il messaggio dei giovani è importante: hanno manifestato in primavera, ritornano a farlo venerdì e la Cisl sarà al loro fianco, in queste operazioni di sensibilizzazione".

Lo dice il segretario della Cisl Emilia-Romagna, Filippo Pieri, annunciando oggi la presenza del proprio sindacato alle manifestazioni targate Fridays for Future in programma venerdi'. In vista del corteo già annunciato a Bologna, ma non solo, aggiunge ed evidenzia Pieri a margine di una conferenza in città: "Non ci fermiamo solo alla manifestazione di venerdì ma a tutte quelle iniziative quotidiane che si dedicano alla salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo".

Anche il segretario della Fiom-Cgil Emilia-Romagna, Samuele Lodi, assicura che i metalmeccanici ci stanno: "Per salvare il pianeta riducendo le emissioni di CO2- puntualizza Lodi- la Fiom è pronta ad iniziare un percorso che deve compiersi insieme alle imprese, alla politica e, come sempre, insieme ai lavoratori che, da parte loro, dovranno avere la certezza che la difesa dei posti di lavoro, dei diritti, della salute ed anche dei salari e' l'obiettivo dei metalmeccanici della Cgil".

La contrattazione aziendale, d'ora in poi, dovrà quindi "estendersi e valorizzarsi anche dal punto di vista della qualità dei temi trattati, non ultimo quello della tutela ambientale", ricordando che "sensibilità e cultura ambientale devono svilupparsi con percorsi condivisi imprese-sindacato-lavoratori, senza scaricarne i costi su questi ultimi". (Luc/Lud/ Dire)