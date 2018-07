Climatizzatori in comodato d'uso gratuito agli anziani fragili over 65

Sono 174 i climatizzatori che l'associazione di volontariato 'Andromeda' ha distribuito agli anziani fragili over 65 di Bologna e provincia per affrontare il caldo estivo. Gli apparecchi, tutti di fascia energetica A, "sono messi a disposizione - fa sapere la Fondazione Carisbo - in comodato d'uso gratuito" nell'ambito del progetto Nuovi orizzonti per il benessere dell'anziano, attivo da 14 anni e supportato dall'Ausl di Bologna e dalla Fondazione. I beneficiari, spiegano dalla Fondazione, "vengono selezionati sulla base delle segnalazioni provenienti dagli assistenti sociali dei Quartieri e dall'Ausl di Bologna" o presentate direttamente ad 'Andromeda'.

Accanto alla condizione degli anziani fragili "sono prese in considerazione le situazioni di estrema difficolta' sanitaria e economica". Finora il progetto ha consentito di aiutare "diverse migliaia di persone", ma l'obiettivo non e' "limitarsi a dare una risposta ai rischi del caldo", ma "creare un tessuto relazionale in grado di supportare il monitoraggio dell'anziano anche attraverso la rottura della solitudine e dell'isolamento".

Le istituzioni, commenta il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Chiara Gibertoni, "devono riuscire a cogliere le risorse gia' presenti, che nascono spontaneamente nella nostra comunita', come 'Andromeda', quindi affiancarle e valorizzarle". Da parte sua, il presidente della Fondazione Carisbo, Carlo Monti, afferma che "sono le stesse ricerche di settore a incoraggiare il nostro intervento". Per questo motivo, prosegue, "abbiamo sostenuto il progetto fin dal suo avvio, nel 2005, e oggi siamo lieti di rinnovare il contributo all'associazione 'Andromeda'". Infine, l'assessore alla Sanita' del Comune di Bologna, Giuliano Barigazzi, definisce il progetto "mirabile, perche' fornisce un aiuto concreto per risolvere un problema reale".

