Dai pensionati ai non udenti: 'Cna Per Te', tutti i servizi welfare in un unico sportello

Cna per Te è il nuovo sportello unico del Cna che offre numerosi servizi di welfare con l'obiettivo di semplificare la vita ai cittadini bolognesi.

Il servizio, gestito da una cinquantina di consulenti sparsi nei trenta uffici del Cna, è rivolto a tutti: 'Certamente i nostri imprenditori, i loro familiari e dipendenti - commenta la responsabile Daniela Ghini - ma Cna Per Te vuole essere un punto di riferimento per qualsiasi persona'.

Si va dall'assistenza di un legale alla ricerca di colf o badanti; dai servizi del Caf come Isee all'assistenza nelle pratiche della successione; dalla consulenza previdenziale ai servizi di locazione.

In programma anche un servizio gratuito di interpretariato in lingua italiana dei segni (Lis) per l'accesso ai servizi Cna delle persone non udenti.