Mezzo chilo di cocaina in auto, in manette 23enne di Imola

La Squadra Mobile ha arrestato ieri un cittadino italiano di 23 anni residente a Imola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, iniziali M.M., è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina.

GLi uomini della questura di Teramo hanno intercettato il 23enne lungo la provinciale 15/a altezza Mosciano Sant'Angelo, mentra era a bordo della sua auto. Dalla perquisizione sono spuntati due panetti di cocaina per un peso complessivo di gr. 514,91 ben occultati all’interno del sedile anteriore lato passeggero, nonché della somma di euro 1600 in contanti sequestrata. Il giovane, che non ha saputo dare spiegazioni sul possesso, è stato associato presso la casa Circondariale di Castrogno, è ora a disposizione della Procura della Repubblica.