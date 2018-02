I cognomi e i nomi più diffusi a Bologna? Ce lo dice il calcolatore

Quali sono i cognomi più diffusi a Bologna? Quali i nomi più gettonati?

Giulia per le bimbe Alessandro per i maschietti: questi i primi nomi in classifica fra i neonati nel 2017. Alessandro (43 neonati) e Giulia (39 bambine). Tra i nomi preferiti per i maschietti vi sono poi Mattia (39 bimbi), Leonardo (37), Matteo (35) e infine in quinta posizione Andrea e Francesco (entrambi con 33 neonati). Per le bambine in seconda posizione si colloca Sofia (38 bimbe), poi Anna (33), Bianca (29) ed Emma (24).

Andrea e Maria i nomi più diffusi a Bologna nel 2017. Dal 2005 Andrea (5.065 residenti) e Marco (4.568); al terzo posto Francesco (4.282), al quarto Alessandro (4.046) e al quinto Giuseppe (3.755). I cinque nomi più diffusi per il gentil sesso sono invece Maria (4.365), Anna (3.852), Francesca (3.370), Paola (2.872) ed Elena (2.692). Nella popolazione maschile straniera è in testa Muhammad (227 cittadini), che nella classifica generale riferita a tutti gli abitanti italiani e stranieri della nostra città si colloca in 102^ posizione; segue Ion (192), al terzo posto in graduatoria è Mohamed (181 stranieri), al quarto Ahmed (128) e infine Vasile (124). Fra le donne straniere primeggiano Maria (482 residenti) ed Elena (406), seguite da Tatiana (231), Natalia (203) e Mariya (196).