Xm24, da oggi le colazioni anti-sgombero: "Tutte le mattine appuntamento alle 6.30"

Da questa mattina "colazioni resistenti" organizzate da Xm24: ogni mattina a partire dalle 6.30 (tipico orario da rischio sgombero) il centro sociale da un nuovo appuntamento per "resistere".

"Tutte le mattine, tranne la domenica - scrivono gli attivisti - dalle 6,30 in poi la citta' e' invitata a colazione a Xm24, per fare due chiacchiere ed essere aggiornati sulle ultime notizie che riguardano la situazione dello spazio, leggere il giornale, fare un bagno in piscina, prima di andare al lavoro, o tornare a dormire". La colazione sara' offerta da Xm24, precisa il centro sociale. (Dire)