Non dichiarano redditi e percepiscono aiuti welfare, nei guai 72 colf e badanti 'evasori totali'

Decine, tra colf e badanti, avrebbero evaso un totale di 3,6 milioni di euro, omettendo di fare la dichiarazione dei redditi, alcuni per diversi anni. Ne è convinta la Guardia di Finanza di Imola, che dall'inizio dell'anno ha scoperto 72 "evasori totali”, che oltre a non aver versato le tasse sui redditi, avrebbero favorito della loro posizione di ufficialmente indigenti per accedere a diverse misure di welfare, come la casa popolare.



Le indagini, inquadrate nell’operazione di servizio denominata “Domestic Workers” hanno permesso, da una parte, di recuperare a tassazione ingenti redditi non dichiarati e, dall’altra, di poter contrastare le indebite percezioni di “prestazioni sociali agevolate”, erogate per l’appunto in favore di soggetti completamente sconosciuti al fisco.



In particolare, le attività ispettive hanno consentito ai militari di individuare numerosi soggetti, in massima parte cittadini stranieri dell'Est europa che, pur avendo percepito redditi per lavoro domestico, non avevano mai presentato le previste dichiarazioni dei redditi (molti dei quali addirittura dal 2013).



I controlli eseguiti dai finanzieri hanno quindi consentito di proporre alla competente Agenzia delle Entrate recuperi a tassazione di redditi non dichiarati per oltre 3,6 milioni di euro. La media di evasione di circa 50 mila euro per soggetto, con una punta di 80 mila euro, addegbitati alla posizione di una cittadina rumena. Nelle prossime settimane quindi è probabile che per tutti i soggetti individuati scatti l'accertamento fiscale, con conseguente emissione della cartella esattoriale.



Inoltre, alcuni degli “evasori totali” scoperti, proprio in virtù della apparente assenza di fonti di reddito, avevano anche beneficiato di “prestazioni sociali agevolate” non spettanti, come ad esempio rimborsi per le “mense scolastiche”, contributi per locazioni di immobili Acer.