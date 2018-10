Blitz di CUA all'UniboStore: 'Vetrina falsa, tasse più alte e studenti senza casa'|VIDEO

"L'univeristà ha creato il brand internazionale, ma gli studenti sono senza casa e le tasse sono più alte. E' un chiaro disegno esclusivo". E' la protesta di CUA - Collettivo Universitario Autonomo contro lo store dell'Alma Mater in via Zamboni 32.

"Gli mporti massimi delle tasse sono aumentati, così come i crediti e la meritocrazia, rientra in un chiaro progetto di eliminazione di una fetta di popolazione studentesca" in pratica "vengono esclusi gli studenti lavoratori. E' sempre più difficile vivere in questa città", dicono gli attivisti che attaccano anche il rettore che, come riporta un articolo su Il Resto del Carlino, si sarebbe aumentato lo stipendio.