Trovato a Marano un colombo cappuccino: si cerca il proprietario

E' stato trovato a Marano, in via Fiumana, un esemplare di colombo cappuccio: un volatile originario dell'India, la cui caratteristica è una vistosa corona di lunghe piume rovesciate che orna il collo e il capo come una criniera. A catturarlo un residente, che ora lo ha in custodia in attesa che il proprietario si faccia vivo.

Il volatile era stato gia avvistato a fine anno, ma nessuno era riuscito a prenderlo.

Per informazioni è possibile contattare l'Associazione nazionale carabinieri di Castenaso.