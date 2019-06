Incendio in via Casoni: fiamme nella ex fabbrica officine Casaralta

Incendio nella ex fabbrica. Una intensa colonna di fumo si è levata nel primo pomeriggio di oggi in zona Navile a Bologna, visibile da chilometri di distanza. Ad andare a fuoco la ex fabbrica delle officine Casaralta, adiacente alla omonima via. Sul posto si sono recate diverse squadre dei Vigili del fuoco, assieme a una autoambulanza. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme si siano sviluppate da alcuni alloggi di fortuna presenti all'interno dell'edificio, di solito dimora per senza tetto. Non rislutano al momento persone ferite, né sono stati trovate persone sul posto. Agli accertamenti di rito stanno procedendo i Carabinieri. Sembra al momento che comunque le cause dell'incendio siano di natura accidentale.